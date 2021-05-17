تكشف «المسمار الأخير» الذي قضى على زواج الملياردير بيل غيتس وميليندا غيتس، بعدما طل «شبح الخيانة» في تقرير حديث كشف اتفاق أعضاء مجلس إدارة شركة «مايكروسوفت» عام 2020 على تنحي غيتس من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة، وسط تحقيقات بشأن علاقة «غير لائقة» ربطته بموظفة في شركته. ووفق «ويل ستريت جورنال» الأمريكية (الإثنين) قال أعضاء إنهم استعانوا بشركة محاماة بعدما زعمت مهندسة أن علاقة جنسية تربطها بغيتس منذ سنوات، ما اضطره للاستقالة قبل اكتمال التحقيق. فيما قال متحدث باسم «غيتس» إن علاقة جمعته بالموظفة منذ 20 عاماً، لكنها انتهت ودياً. فهل قرر الزوجان الطلاق بعدما تأكدت ميليندا من خيانة والد أبنائها الثلاثة؟