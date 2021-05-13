خلصت دراسة ألمانية حديثة إلى أن التفاعل الإيجابي بين البشر والروبوتات يخفف التوتر ويرفع كفاءة أجهزتهم المناعية. ووفق DW يقول الباحثون إن نتائج الدراسة التي أجروها بين جامعتي دويسبورج - إيسن ورور الألمانيتين ونشرت نتائجها في الدورية العلمية «بلوس وان»، وشارك فيها 220 متطوعاً، أظهرت استجابة الروبوتات، فيما شعر المشاركون بانفعالات إيجابية أثناء المحادثة. وخلص الباحثون إلى أن لمسات الروبوتات أثناء تجاذب أطراف الحديث مع البشر قد يكون لها تأثير إيجابي في انفعالات البشر. وأكدوا أن مجال التفاعل بين البشر والروبوتات هو عالم معقد، وما زال هناك كثير من الأشياء التي لا بد من تعلمها لمعرفة الفارق بين لمسات البشر ولمسات الروبوتات.ويدرس العلماء، منذ مدة طويلة، التفاعلات بين البشر والروبوتات، لمعرفة التأثير المحتمل لهذه الآلات في سلوك الأشخاص، مثل التغييرات التي تدخلها على كيفية أدائهم أعمالهم أو استجاباتهم لطلباتها. لكن البحث الجديد كشف أن وجود الروبوتات وأفعالها يؤثر أيضا في الطريقة التي يتواصل بها البشر مع بعضهم، إذ أسهمت الروبوتات في تلك الدراسة في تحسين التواصل بين أعضاء الفريق الواحد.