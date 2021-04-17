أشعلت 5 مسلسلات سعودية كوميدية منافسة رمضان هذا العام، ولجأ الجمهور لمحركات البحث لمعرفة مواعيد بثها لاسيما أن أغلبها تبث في ساعات الذروة، وهي: «ممنوع التجول» بطولة ناصر القصبي وراشد الشمراني وعبداﻹله السناني وفايز المالكي وحبيب الحبيب، ويبث على mbc1 الساعة 7 مساء. وتبث السعودية الأولى «باركود» بطولة أسعد الزهراني ومحمد القس ومحمد جبرتي في 6:05 مساء، أما SBC فتبث «الديك الأزرق» لعبدالله السدحان وبيومي فؤاد وشيماء سيف في 2:30 فجراً، و«عيادة سكنية» لتركي المحسن ونواف الظفيري ولمار في الـ7 مساءً، بينما تبث روتانا خليجية «ربع نجمة» بطولة طارق الحربي ودريعان الدريعان ومشعل المطيري وفوز عبدالله الساعة 6:30 مساء.