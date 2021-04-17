تعرض نجم المقالب الرمضانية رامز جلال أثناء الحلقة الخامسة من «رامز عقله طار» مساء (الأحد) للضرب المبرح من لاعب الأهلي والدولي محمد مجدي ققشة، بعدما اكتشف أنه ضحية المقلب السنوي.وظهر «أفشة» داخل الكبسولة متماسكاً إلى حد ما، بينما حاول رامز استفزازه بشتى الطرق، قبل أن يسقطان من متن الكبسولة إلى حمام السباحة بشكل مرعب. وكان رامز قال في مقدمة الحلقة: «معانا النهاردة اللاعب اللي دخل التاريخ وصيته وصلت المريخ، هفرمه النهاردة، وأوريه شغل النسانيس»، دون أن يدري أن قفشة سيلقنه «علقة ساخنة» لتنتهي الحلقة بصراخ رامز.