بعد أشهر معدودة من إطلاق وزارة الداخلية مشروع «الهوية الرقمية»، أطلقت «الداخلية» ممثلة بالأمن العام والإدارة العامة للمرور، أمس (الجمعة)، النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني «أبشر أفراد»، وتطبيق «توكلنا».وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة المرور أن النسخة الرقمية من رخصة القيادة، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة بمركز المعلومات الوطني، معتمدة لدى الجهات الأمنية، وفي كافة الإجراءات التي تقتضي إبرازها. وأشار إلى أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.ويأتي هذا التعاون بين وزارة الداخلية و«سدايا» تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إطار جهود تمكين التحول الرقمي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.