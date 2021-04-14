كشف المستشار القانوني يوسف الزدجالي هروب الإعلامي اللبناني توني خليفة من مقابلة على الهواء، وعده بها إثر جدالهما حول المركز الوهمي الذي منحه لقب سفير النوايا الحسنة والسلام أخيرا. وكتب الزدجاني على حسابه في «تويتر» (الأربعاء): «دخل توني خليفة معي في جدل كبير حول المركز الوهمي الذي منحه لقب سفير النوايا الحسنة، وانتهى به أن دعاني لحضور حلقة لمناقشة هذا الموضوع، وحين أبديت استعدادا وطلبت منه أن يدعو أيضاً رئيس هذا المركز للحلقة لتبيان حقيقة الأمر، قام بحظري وهرب».وكان خليفة أعلن في وقت سابق اختياره سفيرا للسلام والنوايا الحسنة لدى المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لعام 2020، تقديرا لجهوده السامية في مجال العمل الإعلامي والاجتماعي والإنساني، بعد ترشيحه من رئيس العلاقات الدولية والدبلوماسية بالمركز الدكتورة أسماء بن سعيد وموافقة كافة أعضاء التحكيم والاختيار في 17 دولة، باعتباره أفضل الشخصيات الإعلامية على الساحة العربية، وذا أثر إيجابي على المجتمعين اللبناني والعربي.يذكر أن المركز المذكور يعرّف نفسه على أن منظمة دولية إنسانية مستقلة غير سياسية طوعية لا تهدف للربح، وتعمل بموجب ميثاق ​الأمم المتحدة​.