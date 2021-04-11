أقرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إعفاء تذاكر الأفلام السعودية من أي مقابل مادي بمختلف دور العرض بمناطق المملكة كافة، كما قررت خلال اجتماع مجلس إدارتها برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أمس (السبت) تخفيض المقابل المالي المقتطع لصالح الهيئة على كل تذكرة ليكون 3 فئات حسب المناطق 15%، و10%، و5%، بدلا من المقابل السابق البالغ 25%. جاء ذلك ضمن تعديلات لائحة تنظيم العرض بالمملكة، لتطوير صناعة السينما وتعزيز وصولها لفئات المجتمع، ما يدعم منتجي الأفلام والفنانين وصناع المحتوي المحلي. وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الداخلية والثقافة والمالية والتجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الأعمال.