كشفت دراسة حديثة عقاراً قادراً على حفظ الذاكرة ومنع خرف الشيخوخة. وأكدت قائدة الدراسة البروفيسور كاترين أندريسون من جامعة ستانفورد الأمريكية، أن العلاج المضاد للالتهابات أوقف التدهور المعرفي لدى كبار السن، وحسن ذاكرتهم. ووفق «ميرور» البريطانية (الأحد)، قالت أندريسون: «أعطيت فئراناً كبيرة السن دواءً يثبط نشاط البروستاجلاندين إي 2، وهو جزيء يسبب الالتهاب ويخفض التمثيل الغذائي للبلاعم، ويحوي خلايا حية تحطم الأجسام الدخيلة كالكائنات الدقيقة، وبعد 4 أشهر اختبرنا قدرتها على الاستدعاء والتوجيه فجاءت النتائج مبهرة، إذ تجاوبت بنفس مستوى الفئران الأصغر سناً». واختتمت: «نأمل أن تمهد التجربة لشركات تطوير الأدوية إنتاج عقار آمن للبشر قبل نهاية عام 2021».