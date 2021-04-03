بعد رحيله بنحو 50 يوماً، يطل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام على جمهور رمضان هذا العام عبر شاشة «روتانا خليجية» في الدراما الإنسانية «بيت الذل»، عقب استكمال نجله صالح المشاهد المتبقية من المسلسل بديلا لوالده الذي توفي أثناء التصوير.كما تعرض القناة عددا من الأعمال الكوميدية والاجتماعية، أبرزها مسلسل «ربع نجمة» الذي يجمع الفنان السعودي طارق الحرب وعددا من نجوم المملكة، في عمل تدور أحداثه حول المواقف اليومية بين الموظفين في فندق ونزلائه، يشاركه فوز العبدالله، ومشعل المطيري، ودريعان الدريعان. و«غريب» للفنان طارق العلي، وتدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي تراثي حول شاب بسيط يحاول حل مشكلات وأزمات لكنه يقع ضحية لتلك المبادرات مع عائلة زوج شقيقته.وقررت القناة عرض المسلسل الكوميدي «يجيب الله مطر» للفنانة زهرة عرفات وأحمد السلمان لجمهور رمضان، علاوة على العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها «سما عالية» للفنانين جاسم النبهان وزهرة الخرجي وحمد العماني، عن نضال المرأة من أجل الحصول على حقوقها، و«القاهرة كابول» للفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب، مسلطاً الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع بالمنطقة، إضافة لـ«كوفيد 25» للفنان يوسف الشريف عبر قصة خيالية ودراما اجتماعية تمزج الإثارة بالأكشن والتشويق. وكذلك المسلسل البدوي «صقار» لرشيد عسّاف وجولييت عوّاد.