كشفت دراسة حديثة أن الإسبرين يقلل خطر الوفاة بسرطان القولون والمستقيم. ووفق «نيويورك تايمز» (السبت) حلل باحثو معهد سامويل أوشين للسرطان في لوس أنجليس بيانات نحو 2500 مصاب في الولايات المتحدة، لتظهر النتائج أن متناولي هذه الحبوب الزهيدة لـ15 شهراً كانوا أقل عرضة للإصابة بالورم، إذ تمنع الصفائح الدموية من إنتاج إنزيم يسمح لها بالتكتل والالتصاق بالخلايا السرطانية التي تنتشر في جميع أنحاء الجسم، وتقول كبيرة الباحثين جين فيغيريدو: «من بدأوا بتناول الإسبرين بعد الإصابة كانت لديهم فرص أكبر للعيش من غيرهم»، وأضافت: «أخيراً توصلنا إلى علاج غير مكلف لتجنب الإصابة بسرطان القولون والوقاية من مضاعفاته الخطيرة».