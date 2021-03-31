اعتقلت شرطة نيويورك طفلاً (7 سنوات) بتهمة الاغتصاب، فيما أفادت الإذاعة المحلية WWNY (الأربعاء) أن الطفل على صلة بحادثة وقعت يوم الشكر. ووفق «نيويورك بوست» الأمريكية يقطن الطفل منطقة شلالات براشر قرب الحدود الكندية، ويواجه الواقعة بتهمة من الدرجة الثالثة، بينما أحالته الشرطة للمثول أمام محكمة الأسرة. بدوره، قال محاميه أنتوني مارتون: «مجرد اتهام كهذا لا يمكن وصفه إلا بالسخيف»، وأضاف: «طبيعيا وشبه مستحيل أن يحدث ذلك من طفل لا يتجاوز 7 سنوات، لا يدرك ما يفعله، عليهم إثبات الواقعة جسدياً». واستدرك: «الطفل حدث جانح، والولاية تدرس مشروع رفع الحد الأدنى لمثل هذه التهم من 7 إلى 12 عاماً».