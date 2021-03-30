لا شك أن الجميع يسعى لتقليص فاتورة الكهرباء، ما يستوجب التعرف على أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة، وبالتالي محاولة ترشيد استخدامها، أو تجنب الاستعمال الخاطئ. ونشر جهاز حماية المستهلك المصري على «فيسبوك» (الثلاثاء) 5 أجهزة تستهلك كهرباء أكثر، مرفقة بحجم الكهرباء، إذ يستهلك مكيف الهواء 1450 كيلوواط شهريا، ما يفضل معه ضبط درجة حرارته على 24 مئوية، فيما تستهلك غسالة الأطباق 1200 واط كل ساعة، وينصح بعدم تشغيلها يومياً، وتستهلك المكواة الكهربائية 1000 واط كل ساعة، أما الثلاجة فتستهلك 540 واط كل ساعة لكل 20 قدم، ويحذر الخبراء من الاستخدام المفرط لغسالة الملابس الأوتوماتيكية إذ تستهلك 500 واط كل ساعة.