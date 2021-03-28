فيما تشهد المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات اليومية بفايروس كورونا في الأيام الماضية، تصدرت منطقة الرياض المناطق السعودية الأعلى مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا.وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الزيادة الحالية في الإصابات التي تم رصدها أخيراً بسبب تهاون البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية وممارسة السلوكيات الخاطئة في التجمعات، خصوصاً العائلية، حاثاً الجميع على الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة كافة أفراد المجتمع حتى نصل جميعا إلى بر الأمان.وأعلنت وزارة الداخلية أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الفايروس بلغت 30306 مخالفات، للمدة من 8 إلى 14 شعبان 1442. وجاءت منطقة مكة المكرمة ثانياً بعد الرياض، في أكثر المخالفات بـ7222، ثم المنطقة الشرقية بـ4112. وأظهرت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية أن منطقة نجران كانت الأكثر التزاماً بالإجراءات، إذ سجلت 77 مخالفة فقط الأسبوع الماضي.وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.