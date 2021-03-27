يحتفل العالم بيوم المسرح العالمي في 27 مارس من كل عام، المصادف اليوم (السبت)، للترويج لهذا الفن وتسليط الضوء على قيمته وتمكين صناعه من إبراز أعمالهم. ويعود الفضل في تخصيص يوم عالمي للهيئة الدولية للمسرح، ويوافق تاريخ الاحتفال افتتاح موسم مهرجان «مسرح الأمم» في العاصمة الفرنسية «باريس». وقد انطلقت فكرته عام 1961 واحتفل به لأول مرة عام 1962، ويختار مجلس الهيئة الدولية شخصية بارزة كل عام لكتابة رسالته التي كتبها لأول مرة الكاتب المسرحي الفرنسي «جان كوكتو». وتكتبه هذا العام الممثلة البريطانية «هيلين ميرين»، وتترجم لأكثر من 50 لغة وتوزع في 90 مركزاً للهيئة على مستوى العالم.