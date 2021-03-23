وسط حارة «البحر» عمق «البلد» داخل «العروس»؛ ترعرع داخل أزقتها العتيقة.. ومن أسرة رياضية عشقت «العميد»؛ لعِبَ وثمانية من عائلته بفريق «القدم» الاتحادي.. وبين سطوع التعلّم وحِرفة المهنة ومُتعة الكرة؛ تلميذ نجيب، ومهندس خلَّاق، وأسطورة كروية لناديه والمنتخب السعودي.. وفوق هذا وذاك؛ كان أول لاعب وطني ينال «بكالوريوس الهندسة» في أولى دفعات جامعة البترول والمعادن بالظهران.. إنه كابتن الاتحاد المعتزل المهندس عبدالله بكر.في المنطقة التاريخية التي في خاطره؛ تنفَّس بين ساحاتها مُتَضَوِّعاً هواء الساحل وعِبقه الجداوي.. وحين لم يكن في دائرة مغلقة مع «أعمال البِر»؛ انضم متطوِّعاً في منظمات إنسانية عدة.. ولرونق البيوت القديمة لعائلته وبهائها؛ سكنها الأعيان والمستشرقون، وأول مبنى لمؤسسة النقد، ومقر لشركات أجنبية، وأعاد وإخوته بناء دار والدهم لتكون مأوى للأيتام.ومع أهله وأسرته وأبنائه ومحبيه؛ رجل لا يختلف عليه اثنان، زوجٌ وأخٌ وأبٌ وصديقٌ، باطنه قلبٌ ضئيل الحجم واسع المساحة اتسع للكل بمواقف لا تنسى.. حين يحضر يُحْدِثُ بصمته فارقاً، وعندما يُغَادِر يترك أثراً في أرواح من كان معه.. تلك هي زبدة الحكاية لإنسان ودودٍ حميمٍ مُشرِق.بين جدة التاريخية وأزقتها الخالية من كل شيء إلا الذكريات؛ كان في الموعد لإحياء ذكرى أطلال مندثرة بدعوته لتخليصها من الإهمال والنسيان.. ومع «قلب جدة» كمجموعة غير فئوية تعيد الهوية التراثية لمنطقة عتيقة عشقها أهلها؛ كان من أوائل مؤسسيها في حِراك منبثق عن مشروع «بناء الإنسان إلى تنمية المكان».حين لم يكن ذلك اللاعب الزئبقي مجرد نجم وضَّاء وهداف توَّاق؛ كتب اسمه على جدار «العميد» منذ سبعينيات القرن الهجري الماضي.. وعندما امتلك مواقف كروية خالدة؛ أطلق عليه المؤرخون لقبي «الكابتن التاريخي» و«مُنقِذ الاتحاد».. ولما تنقل في مسيرة النادي لاعباً نابغاً وإدارياً متجدداً؛ نبش في فِكْرِه لتطوير الرياضات الأخرى ولاعبيها.أما مع الكلمة؛ فسخَّر قلمه أداة لنبذ التعصب الجماهيري و«شوفينية» الانقسام الرياضي، بشعار «بشاعة التنازع خدشٌ لجمال التنافس».. وفي إطلالات تدوين بصحيفة «عكاظ» ومجلة «رواشين جدة» وحساباته الإلكترونية؛ جمعت كتاباته: الرياضة والبيئة والمجتمع والتراث، بأطروحات اشرأبت بحب الوطن وهاجس تنمية أفراده، فحلل الخلل ثم ارتحل صوب الحلول.