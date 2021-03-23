مع تفشي جائحة كورونا حول العالم، وقلة حركة ملايين البشر شبابا وكبارا، لم تعد تحذيرات الخبراء تقتصر على كبار السن، إذ يشدد الأطباء على صغار السن بضرورة مقاومة الشيخوخة المبكرة للحفاظ على الصحة. ووفق موقع «ويب ميد» الطبي الأمريكي (الثلاثاء) ينصح الأطباء بالمشي نصف ساعة بسرعة 100 خطوة بالدقيقة، دون التعرض لأشعة الشمس بين 10 صباحا و2 ظهرا تجنبا لتبقع الجلد ما يؤدي لمشكلات مستقبلية، مع ضرورة زيادة النشاط الاجتماعي لتقوية الذاكرة، وتناول كمية كافية من السوائل والمياه للحفاظ على بشرة صحية، فيما يؤدي التخلي عن المصعد واستخدام الدرج صعودا وهبوطا لحفظ التوازن، ويعالج التهابات المفاصل، ويحمي من مشكلات القلب.