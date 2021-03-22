كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء السعودية 5 شروط لتصبح منشأتك مؤهلة لتركيب الطاقة الشمسية الصغيرة. وعرضت الهيئة شروطها في ملصق نشرته على حسابها في «تويتر» (الإثنين)، مؤكدة ضرورة أن يكون المقدم على الخدمة مستهلكا للخدمة الكهربائية بالفعل، على أن يكون مالكا للمنشأة التي ينوي إمدادها بالطاقة الشمسية أو منتفعا بها، مع الوضع في الاعتبار ألا تتجاوز القدرة المجمعة 5 ميغاوات في منشآت مختلفة للمالك في منطقة إمداد تابعة لإدارة كهرباء واحدة، علاوة على أن تكون عملية ربط الطاقة الشمسية آمنة، وأن يكون التركيب في المنشأة المستهدفة بقدرة لا تتجاوز 2 ميغاوات ولا تقل عن 1 كيلوواط.