أعلنت إدارة الفضاء الأمريكية «ناسا» مرور أكبر كويكب (الأحد) من أقرب نقطة من الأرض، فيما طمأن خبراؤها سكان الكوكب مؤكدين أنه سيمر على مسافة نحو مليوني كيلومتر، أي أكبر 5 مرات من المسافة بين الأرض والقمر. ويقول خبير الكويكبات في وكالة الفضاء الأوروبية ديتليف كوشني إن الكويكب صخرة عملاقة تسمى «2001 - إف أو 32» بقطر مئات الأمتار غير أنه مستقر وسيتاح للرؤية عبر المعدات الخاصة. وسينطلق الكويكب الذي يدور حول الشمس مرة واحدة كل 810 أيام، بسرعة 124 ألف كلم/ساعة، بينما لم يقترب من الأرض مرة أخرى حتى عام 2052، وينتهز العلماء الفرصة لدراسته وتحديد مخاطره عن كثب.