في خطوة تكشف قلق الصين من السيارات الكهربائية الأمريكية، منع الجيش الصيني سيارات «تسلا» من دخول مجتمعاته بسبب الكاميرات المثبتة ما يمكن استخدامه للتجسس. ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال» (السبت)، خرج الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك معلقا: «سنغلق الشركة إذا استخدمت سياراتنا للتجسس»، لا سيما أن السلطات الصينية وجهت موظفيها بإيقاف سياراتهم من هذه النوعية خارج المقار الوظيفية. وأضاف ماسك في منتدى التنمية الصيني خلال مناقشة افتراضية: «آمل زيادة الثقة المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم». يذكر أن «تسلا» باعت في الصين 147445 سيارة في 2020، أي 30% من إجمالي مبيعاتها العالمية، رغم المنافسة الشرسة للسيارات المحلية.