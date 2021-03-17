في أولى ظواهر الخسوف والكسوف لعام 2021، يشهد كوكب الأرض يوم الأربعاء 26 مايو القادم، خسوف قمر كلي، إذ يغطي ظل الأرض 99.9% من سطح القمر. وتؤكد وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» (الأربعاء) أن الخسوف الكلي يمكن متابعته كاملا في جنوب شرق آسيا وقارة أستراليا والأمريكتين والمحيط الباسفيكي والأطلنطي والهندي والقارة القطبية الجنوبية. وتستغرق مراحل الخسوف 5 ساعات تقريبا، بينما يستمر أوجها لمدة 14.30 دقيقة. وتفيد الكسوفات والخسوفات في ضبط التقويم الهجري، كما يستفاد من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر الهجرية أو القمرية، إذ تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.