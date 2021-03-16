فيما يؤكد الخبراء أن الأفكار السلبية تداهم عقولك بلا سبب علمي، إلا أن مواجهتها ضرورة حتى لا تدمر صحتك، خصوصاً العقلية. ووفق «إندبندنت» البريطانية (الثلاثاء)، ينصح الأطباء النفسيون بـ5 طرق لمواجهة الأفكار السلبية، عبر التركيز على إيجابياتك ونقاط قوتك حين يداهمك الشعور بالسلبية، ما يؤدي إلى تراجعها تلقائياً، كما يتوجب عليك تحفيز الشعور بالامتنان بكتابة إنجازاتك اليومية لرفع هرمون السعادة، ولا تقارن نفسك بالآخرين وكن راضياً عن نفسك وما تفعله، ومارس التأمل الذي يضفي عليك الهدوء والاسترخاء ويخلصك من القلق والاكتئاب، وأخيراً عليك الاعتراف بأخطائك وسلبياتك بكل شجاعة، ما يساعدك على التخلص منها ويحولها إلى إيجابيات.