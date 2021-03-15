مع حملات التطعيم حول العالم، يلجأ «كوفيد 19» إلى تحورات أجبرت العلماء على البحث عن طرق لتعزيز فعالية اللقاحات، أعلنت منظمة الصحة العالمية (الإثنين) عدم استبعاد الحصول على جرعة ثالثة لمكافحة التحور. وقالت رئيسة قسم المناعة في WHO كاثرين أوبراين، في اجتماع للبرلمان الأوروبي عبر الفيديو: «يجب التنسيق بين مؤسسات اختبار اللقاحات والمراقبين حول العالم لمتابعة آثار اللقاحات». فيما تؤكد رئيسة جهود بريطانيا لتسلسل جينومات كورونا شارون بيكوك، أن «الحاجة ملحة للقاحات منظمة بسبب الطفرات التي تجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر قدرة على التهرب من المناعة البشرية، ما سيضطرنا دائما بحاجة لجرعات معززة، فالمناعة ضد كورونا لا تدوم إلى الأبد».