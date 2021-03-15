تناقل رواد المنصات الاجتماعية في السعودية والعالم العربي، مقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة تبوك على صفحته في «تويتر»، لمجموعة من الدلافين تظهر على شواطئ محافظة أملج، أحد أجمل شواطئ المملكة. وتلقب هذه المدينة الساحلية الصغيرة بـ«مالديف السعودية»، كونها تحوي أكثر من 100 جزيرة ذات رمال بيضاء ونخيل عتيق متمايل، كما تتميز بغناها بالحيوانات البحرية كالسلاحف التي تعيش في مياه زرقاء نقية كحوض السمك. ما جعلها مقصداً لآلاف الزوار الباحثين عن الماء والخضرة التي تكسو مزارع المانجو القريبة. يذكر أن أملج التي تبعد 147 كلم شمالي ينبع سميت قديماً بـ«الحوراء» لما تحمله في جعبتها من كنوز أثرية وتاريخية.