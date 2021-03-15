حذر خبراء اللياقة البدنية من أخطاء شائعة يمارسها كثيرون أثناء التمارين الرياضية، ما يؤدي لآلام في الجسم، وخصوصا الظهر. ووفق موقع «لايف استرونغ» الطبي (الإثنين): إذا كنت تعاني من ألم في الظهر بعد التمرين اليومي، فعليك تجنب هذه الأخطاء الـ5: الانحناء إلى الأمام أو الخلف، ما ينتهي بتقوس في العمود الفقري، أما رفع الأوزان الثقيلة فيؤدي لآلام عضلات الترايسيبس ما يستوجب حمل أوزان معقولة مع ضرورة الوقوف بشكل مستقيم، مع ممارسة الإحماء من 3-5 دقائق قبل التمرين، وضرورة عدم تركيز التمرين على جانب واحد من الجسم، علاوة على عدم إهمال منطقة الخصر لأن معظم الجهد يقع عليها.