تواجه 5 منصات تواصل اجتماعي تهماً بالتلاعب بالأطفال والمراهقين، ما يعرضها للحجب نهائياً، إذا لم توقف انتهاكها واستغلالها لهذه الفئة. ووفق وكالة «إنترفاكس» الروسية (الأربعاء)، رفعت السلطات المحلية على المنصات «غوغل وفيسبوك وتويتر وتليغرام وتيك توك» 3 قضايا بعقوبات تصل إلى 54 ألف دولار لكل منها، والحجب أو التعليق إذا لم تلتزم المنصات بحذف مشاركات المراهقين في الاحتجاجات غير القانونية على سجن أليكسي نافالني المنتقد البارز للرئيس فلاديمير بوتين التي نشطت بشكل كبير خلال الشهر الماضي، ولم تعلق المنصات على طلبات التعليق، رغم إبلاغها رسمياً أن جلسات المحاكمة ستبدأ اعتباراً من يوم (السبت) 3 أبريل القادم.