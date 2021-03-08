فجّر دوق ساسكس الأمير البريطاني هاري مفاجأة جديدة عن زواجه من ميغان ماركل. إذ أكد في حوارهما مع الإعلامية أوبرا وينفري الذي بث مساء (الإثنين) على قناة iTV البريطانية، أنه تزوج ماركل سراً قبل 3 أيام من حفل زفافهما الملكي. وكشف أنهما تبادلا النذور سوياً بحضور رئيس أساقفة كانتربوري فقط، بينما لم يعلن عن ذلك لحين موعد الزفاف الرسمي. بدورها أيدت ميغان زوجها قائلة: «لم يكن أي شخص يعلم بشأن هذه المراسم السرية الخاصة إذ أجريت بعيدا عن أعين العائلة الملكية». واحتفت بريطانيا بزفاف الزوجين في 19 مايو 2018، في ما وصفته ميغان حينها بـ«العرض المبهر من أجل العالم».