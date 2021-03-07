وصف مسؤول في قصر باكنغهام الملكي البريطاني مقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع أوبرا وينفري بـ«السيرك»، مؤكدا أن الملكة إليزابيث الثانية ستتجاهل مشاهدته. وقالت وكالة الأنباء البريطانية: «المقابلة المنتظر بثها على قناة ITV (الإثنين) أججت توترات داخل العائلة الملكية»، لاسيما أن ماركل ظهرت في المقابلة منتقدة القيود التي واجهتها كعضو عامل في العائلة، واتهمتها بـ«إدامة الأكاذيب» عنها وزوجها هاري. وأكد مستشارون ملكيون أنهم على استعداد للرد بإفصاحات جديدة حول سلوك الزوجين إذا تعرضت الملكية للهجوم. يذكر أن الملكة ستستبق بث مقابلة «هاري وميغان» بساعات بالظهور بصحبة عدد من أفراد العائلة في برنامج تلفزيوني مسجل مسبقا لم يكشف مضمونه.