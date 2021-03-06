صنفت دراسة أمريكية حديثة 32% من أصحاب الصفحات على «فيسبوك» خصوصاً المراهقين على أنهم مدمنون. ووفق «نيويورك تايمز» (السبت) يعاني هؤلاء الشباب مما يعرف بـ«اضطراب إدمان الفيسبوك»، نتيجة الساعات الطويلة أمام الموقع وألعابه المختلفة كـ«المزرعة»، ما يكسبهم 5 سلوكيات سلبية تؤثر على حياة الأجيال الناشئة، وهي: الانشغال عن العائلة والواجبات اليومية، وإدمان الحياة الافتراضية ما يؤدي للعزلة والانطوائية التي تنتهي بالاكتئاب، والبعد عن الواقع ما يفقدهم المهارات الاجتماعية والتركيز في المهام العملية، ناهيك عن تعرضهم للتنمر الإلكتروني عبر الحسابات الوهمية، وسرقة المعلومات البنكية والشخصية، وانعدام الخصوصية، علاوة على زيادة سرقة منازلهم وتبادلهم أدق تفاصيل حياتهم على الموقع.