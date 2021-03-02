بعد نفاد رصيد إجازاته السنوية، لم يجد موظف أمريكي حيلة للحصول على إجازة من عمله يوماً واحداً، سوى «فبركة» عملية اختطاف بمساعدة أصدقائه، بينما كشفته كاميرات المراقبة. وفي التفاصيل، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الثلاثاء)، احتاج براندون سولز يوم إجازة من أحد المصانع بمدينة كوليدج بولاية أريزونا، فطلب من أحد أصدقائه تقييد يديه بحزام ووضع منديل في فمه، وإلقائه في مكان مهجور وإبلاغ الشرطة، بعدما قضى وقته بصحبتهم، لتكشف التحقيقات عبر الكاميرات عدم وجود أي دليل على حدوث اختطاف أو اعتداء، لاسيما أن جسد سولز خلا من أي علامات عنف، ما دفع النيابة لإحالته للمحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب.