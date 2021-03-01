توصل باحثو سويسرا إلى علاج تدريجي لمرضى السرطان المقاومين للعلاجات التقليدية، عبر الخلايا الليمفاوية، ما يضمن قتل 33% من الخلايا الخبيثة. ووفق RT (الإثنين)، حفّز عدم تجاوب العديد من المرضى مع العلاجات المرتكزة على عقد خلية تي القاتلة (CD8 T) باحثو مركز ليمان السويسري للسرطان وجامعتي جنيف ولوزان لإجراء تجربة على خلية تي المساعدة (CD4 T)، بإيصالها بشكل مباشر بالخلايا السرطانية فجاءت النتائج مبشرة، إذ قتلت ما يصل إلى ثلث خلايا الورم. ويقول البروفيسور بيدرو روميرو: «تتمتع خلية تي المساعدة بهامش أوسع من التخصصات العملانية من خلية تي القاتلة، كما لم تثبت قدرتها على تكوين عقد لمفاوية قاتلة».