فوجئ قاض أمريكي بالطبيب سكوت غرين داخل غرفة عمليات يجري جراحة لأحد المرضى، أثناء محاكمته افتراضياً بعدما قطع إشارة المرور 4 مرات في شهر واحد، عبر تطبيق «زووم» بسبب تعذر الحضور الشخصي الذي فرضته تداعيات كورونا. ووفق وسائل إعلام (الأحد)، لفت القناع الطبي والرداء الخاص بغرف العمليات نظر القاضي فسأله: أين أنت يا غرين، فرد «أنا في غرفة العمليات الآن ولكني جاهز للمحاكمة». ورغم أن الطبيب أكد للقاضي أن هناك طبيبا يعتني بالمريض، إلا أنه أوقف المحاكمة، وقال: «كيف أحاكمك في هذا الظرف الإنساني.. سنحدد موعداً لاحقاً لا تكون مشاركا خلاله في شؤون تهتم باحتياجات المرضى».