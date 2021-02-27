غابت الممثلة المصرية رانيا يوسف عن أولى جلسات محاكمتها في القاهرة (السبت) في دعوى رفعها ضدها الإعلامي العراقي نزار الفارس، ما اضطر القاضي للتأجيل إلى 6 مارس القادم، لإعلانها النهائي. وفي دعواه، قال الفارس: «أتهم رانيا بالقذف والسب والتشهير بي على مواقع التواصل، وأطالبها بتعويض قيمته 5 ملايين جنيه». وأضاف: «باركت لها على حكم البراءة في اتهامات طالتها بعد استضافتها في برنامجي (مع الفارس) وما أتبعها من انتقادات واتهامات.. لكني فوجئت بأنها تتهمني بالتحرش وبأني بلا شرف، وهو ما أرفضه جملة وتفصيلاً»، واختتم: «أنتظر بت القضاء في ادعاءاتها لرد اعتباري ونيل حقي القانوني، وأثق في نزاهة القضاء المصري».