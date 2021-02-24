روت أم سورية مأساة أطفالها الـ4، إذ لم يذوقوا طعم الدجاج منذ 3 أشهر، ما دفعها لبيع شعرها بـ55 دولارا، وبالكاد اشترت بها «دجاجة مشوية»، ومعطفا لابنتها الصغري لتحميها من البرد. ونقلت وسائل إعلام (الأربعاء) قول السيدة الدمشقية التي أخفت هويتها: «نقف طوابير بالساعات للحصول على الخبز.. فزوجي النجار مريض ولا يعمل، وحاجتي لإطعام أطفالي دفعتني لبيع شعري الذي بكيته ليومين لإحساسي بالخجل والهوان». يذكر أن الاقتصاد السوري يمر بأسوأ حالاته منذ اندلاع الحرب في 2011، إذ تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي أمام ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما حذر برنامج الغذاء العالمي من تعرض أكثر من 60% من السوريين للمجاعة.