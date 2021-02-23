على قدم وساق، يسابق الفنان ناصر القصبي الزمن، للانتهاء من تصوير مسلسل كوميدي جديد للعرض في الدورة الرمضانية القادمة، يحمل مؤقتا اسم «كورونا» ينتظر أن يعرض بعد الإفطار مباشرة على قناة MBC التي تولت إنتاجه، فيما تشارك في إخراجه السعودية هناء العمير، إلى جانب العراقي أوس الشرقي، ومن تأليف الكاتب خلف الحربي.وتدور أحداث المسلسل، الذي يتم تصوير حلقاته النهائية حاليا في دبي، في إطار درامي كوميدي، حول انعكاسات فايروس كورونا على الحياة الاجتماعية والقضايا اليومية في المجتمع السعودي والخليجي، وفق صحيفة «الرؤية» الإماراتية (الثلاثاء). ويشارك في العمل، الذي يأتي في حلقات متصلة منفصلة، عدد كبير من نجوم الكوميديا في السعودية والخليج، بينهم عبدالإله السناني، وزميل «طاش ما طاش» فايز المالكي، الذي يعود للشاشة بعد غياب سنوات طويلة. علاوة على مجموعة من الفنانين ممن زاملوا القصبي في عمله الأخير «مخرج 7»، الذي عرض في رمضان الماضي، بينهم راشد الشمراني، وحبيب الحبيب، وإلهام علي، وريماس منصور.