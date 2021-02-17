أكد خبير الطقس والمناخ السعودي عبدالعزيز الحصيني أن المنخفض الجوي الذي يمر بالمنطقة، والذي أدى إلى تساقط الثلوج في سورية والأردن ولبنان ومصر وتركيا، سيصل تأثيره للسعودية، مشيراً إلى أن قوته متوسطة إلى كثيفة، خصوصا على المرتفعات، مصحوبا بعواصف وأمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة. ووصف الحصيني المنخفض بـ«العملاق» وتوقع على حسابه في «تويتر» (الأربعاء) أن تظهر آثاره في درجة حرارة بين 4-6 يصاحبها رياح مثيرة للغبار وأمطار بعضها ثلجي على مناطق من الجوف وتبوك والمدينة. وأعلنت مصر أمس وقف حركة الملاحة بموانئها على البحر المتوسط، لسوء الأحوال الجوية والتقلبات في الحالة الجومائية من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.