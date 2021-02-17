رصد قطب العقارات في لاس فيغاس الملياردير الأمريكي روبرت بيغلو مليون دولار لـ3 أشخاص يمكنهم الإجابة على سؤاله: «هل يوجد حياة بعد الموت؟». ووفق صحيفة «نيويورك تايمز» (الأربعاء)، منح بيغلو (76 عاماً) علماء النفس وأطباء الأعصاب مهلة حتى 1 أغسطس القادم لإرسال أفضل دليل على «بقاء الوعي بعد الموت الجسدي الدائم». وسيختار المحكمون الفائزين نوفمبر القادم، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف دولار، والثاني 300 ألف، والثالث 200 ألف. ويهتم بيغلو بهذا الأمر منذ وفاة زوجته ديان منى بيجلو في فبراير 2020، بمرض نخاع العظم وسرطان الدم، ويقول: «شخصيا مقتنع تماما بذلك.. وأريد إجابة علمية».