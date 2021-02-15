بعد منحه وأسرته الإقامة الذهبية في دبي، قال المغني اللبناني راغب علامة: «سعيد بانتقالهم بعيدا عن لبنان الذي يشهد توترات سياسية متصاعدة». وتابع، في لقاء مع برنامج «ذا إنسايدر بالعربي» مساء (الأحد): «ماذا أريد أكثر من أن يعيش أولادي خالد ولؤي في مكان كله أمان وعدل وإيجابية، بدل ما يقضوا وقتهم في أشياء فراغ، بالأخص أن الوضع السياسي في بلدي صعب». واختتم: «يكفي أن أسرتي ستعيش في بيئة نظيفة.. حتى لو بعيد عني». ويستعد علامة لإحياء حفلين في دبي مارس القادم، من المنتظر أن يشهدا أغاني لبنانية جديدة، فيما لايزال يعمل على أغنية «علشان دلعتك» التي سيطرحها باللهجة المصرية قريباً.