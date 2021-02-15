أثار طبيب باكستاني حالة من الغضب والاستهجان بعدما باع مولوداً بذريعة عجز والديه عن دفع نفقات الولادة للمستشفى. ووفق تلفزيون «أري نيوز» (الإثنين) ضجت وسائل الإعلام بالواقعة (المروعة)، التي شهدت فصولها مدينة تولامبا الصغيرة في ولاية البنجاب الباكستانية، إذ أحضر رجل زوجته أثناء مرحلة المخاض إلى مستشفى خاص لإنجاب طفلهما، وعقب الولادة فوجئ الوالدان بالتكاليف الباهظة، فأبديا عجزهما عن دفعها لضيق ذات اليد، فيما عرض الطبيب عليهما أن يبيع المولود بطريقته الخاصة لتسديد الفاتورة، وبالفعل تولى المستشفى بيع الطفل لعائلة باكستانية رغما عن إرادة والديه، فسارعا بتقديم شكوى للشرطة، فداهمت المستشفى واعتقلت الطبيب وأجبرته على إعادة الرضيع لوالديه.