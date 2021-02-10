آخر ما توقعته الجامعية البريطانية إيلي إلياس أن ينتهي طلب طعامها من أحد التطبيقات برسالة نصية من «الدليفري» تقول: «آسف يا عزيزتي، أكلت وجبتك». وكانت إلياس طلبت وجبة بـ20 دولاراً من البرغر ورقائق البطاطس ولفائف الدجاج تلقت على إثرها رسالة تؤكد أن طلبيتها في الطريق، فجلست أمام التلفاز بانتظار وجبتها المفضلة، وبدلا من وصولها في الوقت المحدد، فوجئت بالرسالة. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الأربعاء)، تواصلت إلياس مع التطبيق فأرسل لها وجبة مجانية ووعد بمعاقبة عامل التوصيل، غير أنها رفضت إلقاء اللوم عليه، وقالت: «يكفي أنه كان جائعا، لا أريد أن يصبح عاطلا عن العمل بسببي أيضاً».