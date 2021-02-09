في سبق علمي جديد، طوّر باحثو 3 دول عدسات لاصقة ذكية يمكنها مراقبة مستوى السكري في الدموع ما يحمي مبكراً من أمراض القلب والسكتة الدماغية. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الثلاثاء)، زود باحثون بريطانيون وأمريكيون وصينيون العدسات بمستشعرات شبكية تقيس درجة الحرارة ومستوى الغلوكوز في الدموع، ما يسمح بمراقبة لحظية لمضاعفات السكر والحيلولة دون حدوث اضطراباته ما يقي من السكتات الدماغية. ويقول رئيس الفريق بجامعة ساري يونلونغ تشاو: «وحدات الاستشعار المزروعة في العدسات المطورة لا تضعف الرؤية ولا تعيق الرمش، بل تحسّن البصر، كما يمكن تزويدها بوحدات طاقة وهوائيات لنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز كمبيوتر لقراءتها وتحليلها».