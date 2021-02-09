كشفت دراسة دولية حديثة أن مدخني السجائر الإلكترونية «الفايب» المصابين بكورونا، أكثر نقلا لعدوى الفايروس المستجد بنسبة تصل إلى 17% عن بقية المدخنين. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الثلاثاء)، يؤكد باحثو المكسيك وإيطاليا ونيوزيلندا أن نفث الدخان من الفايب ينقل القطرات المحملة بالفايروس للمحيطين على مسافة أكثر من مترين، ودعوا مدخني هذا النوع للتوقف عنه في الأماكن العامة مثل المطاعم ومحطات القطار. ويقول رئيس الفريق روبرتو سوسمان من جامعة المكسيك الوطنية: «كلما زاد الدخان المنبعث زادت مخاطر العدوى، لاسيما أن المواد الكيميائية الموجودة في زيوت الفايب لا تقتل الفايروس، وإذا كنت مصرا على تدخينه فلك الحرية، ولكن في منزلك».