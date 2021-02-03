أعلنت إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر، انخفاض دخلهما إلى 120 مليون دولار خلال عام 2020، ما يمثل خسارة 20% عن عام 2019. وووفق «بلومبيرغ» (الأربعاء)، قال الزوجان اللذان عملا مستشارين بالبيت الأبيض في بيان: «انخفضت أرباحنا السنوية نحو 36 مليون دولار، ورغم ذلك لا نزال ثريين بما يكفينا، فقد تعرضنا لخسارة كبيرة أدت إلى ارتفاع متواضع في أصول ممتلكاتنا على مدى السنوات الـ4 الماضية، إذ حققت أسهمنا مكاسب لم تتعد 60%، فممتلكاتنا في الشركات والعقارات السكنية والتجارية تضررت بشدة بسبب جائحة كورونا». يذكر أن إيفانكا تحصل على معاش تقاعدي من نقابة ممثلي الشاشة لظهورها في برنامج «المبتدئ».