حدد عالم النفس الروسي أندريه زبيروفسكي الأعراض الأولى المنذرة بالإصابة بالألزهايمر، المعروف بـ«قاتل الدماغ»، ما يستوجب مراجعة الطبيب فوراً. ووفق «سبوتنيك» (الثلاثاء)، يقول زبيروفسكي: «أول الأعراض أن تنسى مكان متجر كنت تزوره على مدى سنوات طويلة، أو نسيان كلمة أو استخدامها في موضع لا يناسب معناها، أو حين تنطق كلمة ثم تعترف أنك نسيت ما تعنيه بالضبط». وتابع: «قلة النشاط الاجتماعي عند المسنين هي أيضا علامة على المرض.. أما حين ينسون الإجابة عن الأسئلة باستمرار، فهي علامة على الدخول في المرحلة الثانية من تطور المرض.. فلا تغضبوا منهم فهم لا يزالون يهتمون، لكنهم غير قادرين على استرجاع الإجابات».