رغم انتهاء الخلاف بينهما، لا تزال المغنية الإماراتية أحلام تنتظر «فولو» من زميلتها السورية أصالة نصري على «تويتر»، فيما بررت أصالة تأخرها عن متابعة أحلام في برنامج «إي تي بالعربي» مساء (الإثنين) قائلة: «أجهل طريقة عمل الفولو وأبحث عمن يساعدني.. وسنجتمع سوياً في السعودية قريباً». ولم تغلق أصالة المتواجدة حاليا في المملكة الباب أمام الصلح مع الفنانة المصرية أنغام، مؤكدة أن «الزمن كفيل بضبط الأمور». أما عن إليسا فعلقت: «حنينة عليا كتير، بحب شخصيتها.. فيها الكثير من الحنان وهي صديقة وفية تهتم بأصدقائها وصاحبة موقف وأستمتع بالحديث معها». يذكر أن زواج أنغام من أحد أقارب أصالة أثار خلافات قطعت علاقتهما منذ 2019.