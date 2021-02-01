في ثالث عملية من نوعها خلال 24 ساعة فقط، تعرض «دليفري» سعودي لعملية نصب كلفته 500 ريال، لعدم معرفته بطريقة تفعيل بطاقة «آي تيونز» الخاصة بشراء وتنزيل الأغنيات والأفلام على الهواتف. إذ نسخت عميلة رقم الفاتورة واستخدمتها دون منحه ثمن البطاقة. ولاقت الواقعة استنكارا واسعا على وسائل التواصل، بعد نشر متداول فيديو لعامل التوصيل في «تويتر» يقول: «أعمل طوال اليوم لأكسب 140 ريالا، واشتريت بطاقة من أحد المتاجر واعتقدت أن الرقم السري داخل البطاقة الكرتونية، لكني فوجئت بالعميلة ترفض استلامها ودفع المبلغ، فحاولت إعادته للمتجر فرفض وأبلغني بأنها ثالث عملية نصب في اليوم ذاته، وحذرني من إرسال الفاتورة للعميل مستقبلا».