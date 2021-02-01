حذرت دراسة أمريكية حديثة من انخفاض السكر في الدم ما يعرف علميا بـ«هايبوجلايسيميا»، إذ يصل تركيز الجلوكوز في البلازما إلى أقل من 70 مغم/‏ديسيلتر وتبدأ ظهور الأعراض الخطيرة عند النقطة 55، بينما التركيز الطبيعي يراوح بين 72 و108. ووفق «نيويورك تايمز» الأمريكية (الأحد) يقول البروفيسور فيليب ماثيو من مستشفى سانت لوكاس: «نقص السكر أكثر خطورة من ارتفاعه، إذ يزيد الوفيات بمقدار 6 أضعاف نتيجة العلاجات الخافضة للسكر، كما أنه أكثر انتشارا بـ3 مرات بين مرضى السكري النوع الأول مقارنة بالثاني». واختتم: «لا ترتبط هايبوجلايسيميا بالسكري فحسب، إذ تنتج أيضا عن نقص الهرمونات وأورام الخلايا غير الجزيرية والإنتان والفشل الكلوي وسوء التغذية».