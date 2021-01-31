كشفت السفارة الصينية في القاهرة حقيقة ما أُثير حول ظهور وانتشار فايروس «نيباه» في بلادها. وقالت السفارة في بيان لها (الأحد): «ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ظهور فايروس نيباه بالصين، نؤكد أن ربط هذا الفايروس بالصين أمر غير صحيح، لأنه موجود في جنوب آسيا وليس الصين تحديداً». يأتي ذلك ردا على تحذير نشرته صحيفة «غارديان» البريطانية أمس الأول من تفشي «نيباه» في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، ما ينذر بجائحة عالمية أخطر. ونقلت عن مدير مؤسسة طبية أوروبية: «نيباه مرض معد ناشئ يمكنه إشعال جائحة في أي لحظة ليصبح الوباء القادم مع عدوى مقاومة للأدوية».