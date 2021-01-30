فضح انفجار عنيف بمحطة غاز وسط الأحياء في مدينة البيضاء التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية الإرهابية، اليوم (السبت)، مدى استهتار الانقلابيين بحياة المدنيين، إذ قتل ما لا يقل عن مدنيين وأصيب أكثر من 60 آخرين، 20 منهم في حالة خطيرة.وذكرت مصادر محلية أن انفجارين متتابعين وقعا بخزانين لمحطة تعبئة مادة الغاز المنزلي، أنشأهما تجار حوثيون في الشارع العام وسط مدينة البيضاء اليمنية، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل تسبب في إحراق عدد من المنازل والمحلات التجارية المجاورة والسيارات والمنازل، مبينة أن الانفجارين تسببا في حالة هلع وأجبرا الكثير من الأسر على مغادرة الأحياء المجاورة للشارع العام المزدحم بالسكان والمحلات التجارية والمتسوقين إلى مناطق بعيدة عن بركان الموت المشتعل.وقال رئيس المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء مصطفى البيضاني لـ«عكاظ»: «نحمل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية سلامة المواطنين، فهي من صرحت لقياداتها والمواطنين بفتح المحطات والأسواق السوداء بين المنازل المدنية وبمناطق مكتظة بالمدنيين وعدم مراعاة السلامة»، موضحاً أن الكثير من المحطات والأسواق السوداء أنشأتها قيادات حوثية وموالون لها في أوساط الأحياء والأسواق والشوارع المزدحمة بالسكان في محافظة البيضاء مما ينذر بالكثير من الكوارث.واتهم البيضاني مليشيا الحوثي بتعمد استهداف المدنيين ونشر المخاطر الذي تهدد حياتهم، لافتاً إلى أن هذه المليشيا الإرهابية تحمل حقداً دفيناً وترى أن الشعب اليمني عدو لها وتتفنن في صناعة أدوات الموت، بل وتوظف الجوانب الإنسانية بعد كل هذه الكوارث التي تختلقها لتحقيق مكاسب سياسية وابتزاز المجتمع الدولي.وكان ناشطون يمنيون قد تداولوا فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر لحظة الانفجار المروع لمحطة تعبئة الغاز الحوثية وسط المدينة وما خلفه من أضرار كارثية.