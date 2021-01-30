أعلن باحثو جامعة شولالونغكورن التايلاندية اكتشاف مستخلص نباتي ينهي عصر الصلع. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (السبت)، اختبر الباحثون المستخلص على 200 ممن يعانون الثعلبة الأندروجينية، المشكلة الأكثر شيوعا للصلع، وتوصلوا إلى أنه يوقف تساقط الشعر ويعزز نموه من جديد. ويحوي المستخلص مادة Avicennia Marin الغنية بالمادة الكيميائية الرئيسية Avicequinon-C، التي تمنع تساقط الشعر عبر التدخل في الإنزيمات المؤدية لارتفاع مستويات الهرمونات التي تقف وراء الصلع. ويقول البروفيسور وان تشاي ديكنامكول من كلية العقاقير وعلم النبات الصيدلاني: «يعزز المستخلص نمو البصيلات من جديد، وسيكون متاحا في الأسواق خلال 6 أشهر، بمجرد موافقة إدارة الغذاء والدواء في تايلاند».