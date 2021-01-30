سجلت إحصاءات وزارة العدل الإماراتية، 7 حالات طلاق وقعت بعد زواج استمر 5 أيام أو أقل، لتصبح الأسرع بين 618 طلاقا سجل خلال 2020. ووفق صحيفة «الإمارات اليوم» (السبت)، كشفت إحصائية الزواج الإلكتروني بمحاكم 4 إمارات «الشارقة، وعجمان، وأم القوين، والفجيرة»، أن 3 حالات طلاق وقعت خلال يوم الزواج نفسه، وحالتين بعد يومين على الزواج، وواحدة بعد 4 أيام، وأخرى بعد 5 أيام زواج. فيما أرجع مستشارون أسريون أسباب الطلاق السريع لعدم التكافو المادي والاجتماعي، وتضخم الأنا، وسرعة الانفعال، وغياب الانسجام والحوار بين الطرفين، وتدخل الأهل، والعنف، وعدم تحمل كل طرف مسؤولياته، وسيطرة ثقافة الكماليات، وأخيرا الزواج بامرأة أخرى.